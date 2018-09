Voici une Information autour du jeu Spider-Man sur Ps4 :L’embargo ayant pris fin, voici les premières notes obtenues par le jeu :- Impulse Gamer : 100/100- Press-Start : 100/100- DarkStation : 100/100- COGconnected : 100/100- Easy Allies : 95/100- Game Over Online : 95/100- Game Informer : 95/100- Stevivor : 95/100- Playstation Universe : 95/100- GamesBeat : 95/100- Gaming Nexus : 95/100- God is a Geek : 95/100- InsideGamer.nl : 94/100- Multiplayer.it : 92/100- Hardcore Gamer : 90/100- Shacknews : 90/100- USgamer : 90/100- 3DJuegos : 90/100- GamesRadar+ : 90/100- Push Square : 90/100- The Sydney Morning Herald : 90/100- TheSixthAxis : 90/100- TrueGaming : 90/100- Twinfinite : 90/100- Vandal : 90/100- XGN : 90/100- ZTGD : 90/100- PlayStation LifeStyle : 90/100- PSX-Sense.nl : 90/100- Attack of the Fanboy : 90/100- Critical Hit : 90/100- Destructoid : 90/100- Gamer.no : 90/100- GameSpot : 90/100- JeuxActu : 90/100- Video Chums : 88/100- Wccftech : 88/100- Meristation : 87/100- Post Arcade : 85/100- App Trigger : 85/100- 4Players.de : 84/100- New Game Network : 83/100- Everyeye.it : 83/100- IGN Italia : 83/100- Game Revolution : 80/100- We Got This Covered : 80/100- Telegraph : 80/100- Eurogamer Italy : 80/100- Slant Magazine : 70/100- M3 : 70/100- Metro GameCentral : 70/100Et le test de JeuxVidéo.com :Et celui de Gameblog :Puis celui de Gamekult :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://opencritic.com/game/6012/spider-man