le bon viel achat du DQfagLa totale avec DQXI( que je reprend , faut soutenir cette série et curieux de voir la new difficultée) et l'artbook des 30 ans qui pèse son poids et surtout son prix.je reste cependant un peu déçu que ce soit exclusivement centré sur akira toriyama, car j'aurai voulu voir un peu plus de concept art environementsbon jeu à vous, si vous le possédez déjà.