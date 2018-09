Voici une Information autour de la Xbox One et de la Ps4 :Sujet épineux depuis l’E3 2018, le vice-président de Microsoft, Mike Ybarra vient de répondre à Shuhei Yoshida sur Twitter, relançant ainsi le débat. Selon lui, Sony n’écoute tout simplement les joueurs. Il a ensuite ajouté qu’un public assez important qui veut jouer ensemble avec les autres. Il termine en disant que les jeux sont variés, mais si on apporte de la joie qu’à une partie de l'auditoire, alors l’autre partie se mettra alors à dos du constructeur…Source : https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-09-03-no-fortnite-ps4-cross-play-because-playstation-is-the-best-place-to-play