Si vous aimez les jeux de plateforme "Die & Retry" à la Donkey Kong Tropical Freeze, sachez que la scene indé a de quoi vous séduire ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite séquence gameplay (facecam pour une fois) sur ce fameux Robbie Swifthand, un jeu de plateforme réalisé sous Unity qui pourrait bien percer son trou ^^ ! PS : Oui, j'suis nul -____- !

Like

Who likes this ?

posted the 09/03/2018 at 10:21 PM by suzukube