C'est dans le numéro 40 du Weekly Shonen Jump Magazine qu'on apprend que le manga Hunter X Hunter aura un jeu sur Smartphone, intitulé Hunter X Hunter Greed Adventure. Cela sera un jeu de rôle d'action 3D qui sortira cet hiver au Japon. Le jeu sera un F2P, avec des micro-transactions. Bandai Namco Entertainment développe le jeu.Le jeu aura lieu après l'arc de "Greed Island" du manga, après que Gon et ses amis aient terminé Greed Island, et après les élections de l'Association Hunter. Le jeu se déroule dans un nouveau jeu "Greed Island 2" (GI2) qui a été reconstruit à partir de l'original "Greed Island" pour former les hunters.Le jeu mettra en vedette un personnage original nommé Sofika, dont la voix est prétée par Sora Tokui . C'est une fille mystérieuse qui a un certain rapport avec le maître de jeu de GI2 et qui rejoint Gon et Killua dans leur voyage.Les animateurs de l'animé Hunter X Hunter collaborent à la vision du monde du jeu et aux personnages originaux. Le jeu proposera une nouvelle histoire ainsi que l'histoire du manga original.Les joueurs peuvent invoquer des personnages de la franchise et utiliser des cartes de compétences.