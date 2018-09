Voici des Images,, du jeu Shadow of the Tomb Raider :De nouvelles images ont été divulguées aujourd'hui, montrant la jeune Lara en train d'explorer et d'escalader. De par son apparence, cela pourrait être une scène de souvenir dont Lara se souviendra à un moment donné pendant la partie. En dehors de cela, pas de détails supplémentaires, mais on pourra contrôler une jeune Lara, rappelant un peu le jeu Uncharted 4 : A Thief's End montrant un jeune Drake etson frère. Pour rappel, le jeu sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : https://www.dsogaming.com/screenshot-news/leaked-shadow-of-the-tomb-raider-screenshots-show-young-lara-croft/