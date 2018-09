Hello Les amis , Je viens d'acheter pes avec un pote. Venant de FIFA il était facile de faire de la coop en ligne dans le mode "division". Sur pes c'est un véritable enfer. Impossible a comprendre comment fonctionne le coop. Les salles de Coopération ? Comment elles fonctionnent ? Bref hyper frustrant de devoir aller sur le net pour comprendre

posted the 09/03/2018 at 05:41 PM by tolink