Jeux Vidéo

Voila AMZ propose le jeu en préco, mais dilemme, mieux vaut-il prendre le jeu sur PS4 ou XBox One ? Autant pour plein de jeu, je m'en fout un peu, ou je regarde d'autres critères (pad et online déja). Mais pour ce truc, j'aimerais prendre vraiment la "meilleure" version (et je précise que je veut surtout jouer en solo, le mode online pour le moment je m'en fout un peu)J'ai lu que R* avait annoncé que le jeu allait tourner en 4k sur les 2 consoles, je sais bien que pour le moment aucun comparatif n'a pu être fait, mais j’aimerais savoir si sur One X c'est annoncé comme du 4K natif ? Sur PS4 pro non ?J'ai vu aussi qu'il y avait un partenariat avec Sony, ça va consister à quoi ? Un truc solo exclusif ? Mais ça sera juste exclu "temporaire" il me semble ?