^^Non en fait c'est l'annonce du mode coop online sur Mario Bros :https://twitter.com/NintendoFrance/status/1036629930749120512

Pour la première fois, vous pourrez jouer en co-op en ligne avec un ami en incarnant Mario et Luigi dans le jeu Mario Bros. avec #NintendoSwitchOnline qui arrivera ce mois-ci !

Like

Who likes this ?

posted the 09/03/2018 at 03:35 PM by fandenutella