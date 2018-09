Voici mon Premier Avis sur le jeu Monster Hunter Generations Ultimate :Tout d'abord, je précise que je n'ai pas tenu très longtemps sur l'opus 3DS, vu que je saturais un peu à l'époque vu le nombre de Monster Hunter sortis sur ce support. Du coup, je découvre limite cet Opus.Tout d'abord, je précise que je trouve le jeu assez beau. Même en mode portable, le jeu reste toujours propre et je ne vois limite aucune différence avec le jeu mode console de salon.Niveau gameplay, même si ça reste assez rigide, j'accroche toujours autant. C'est ce qui fait selon moi la force de cette Saga.Au niveau du mode multi-joueurs, je ne me prononcerais pas, ayant pour le moment passé une vingtaine d'heure en solo. J'attends d'avoir un meuilleur équipement et donc d'avoir un peu plus avancé pour m'y lancer.Et rien que dans ce mode solo, je trouve qu'il y a énormément de chose à faire. C'est d'ailleurs le point fort de cet Opus, il possède un contenu très riche, voire gargantuesque. Les quêtes principales et secondaires s'enchainent à la pelle et la présence de plusieurs village enrichit le tout. Bref, pas le temps de s'ennuyer, surtout si on ajoute en plus le farm pour l'équipement.Capcom a fait du bon boulot, même si graphiqement, ça reste correct mais sans plus. En espérant qu'un Monster Huter 5 voit le jour sur Nintendo Switch, et qu'il proposera de nouveau du contenu diversifié et riche, le tout réhaussé graphiquement.Bref, cet Opus est bien parti pour être le Monster Hunter le plus réussi de l'année, voire l'épisode le plus abouti de la Saga selon moi...Source : member15179.html