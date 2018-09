Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Hiroyuki Oda, le président de Sony Interactive Entertainment Asia, a récemment été fait un interview sur Nikkei pour parler de l'industrie des jeux vidéo dans le monde. L'un des sujets dont il a parlé était la Nintendo Switch. Nikkei a demandé ce que Hiroyuki Oda pensait de la console. Il a répondu qu’il pensait que la console avait un impact globalement positif sur l’industrie. Le plus important selon lui est que les personnes qui aiment les jeux soient heureuses. Il termine en déclarant que Sony jouera avec ses forces en proposant des jeux de différents genres, y compris des jeux réalistes en haute définition...Source : https://nintendosoup.com/playstation-asia-president-nintendo-switch-had-a-positive-impact-on-the-industry/

posted the 09/03/2018 at 12:37 PM by link49