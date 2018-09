Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Des employés de Gamestop ont pu assister à une Démo de 20 minutes. Même si aucun rendu n'a filtré, certains ont partagé leur avis sur Reddit, qualifiant le jeu de simulateur d’équitation. Le jeu était apparemment ennuyeux, et certains ont même renommé le titre Rockstar Equestrian Simulator 2k19. Certains ont même avoué s'endormir brièvement durant la présentation. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.true-gaming.net/home/377858/

posted the 09/03/2018 at 06:41 AM by link49