Wolfenstein 3D:Spear of Destiny:The Ultimate DOOMPetit coin des collector:Scalebearer (Quake Champions), Cyberdemon (DOOM 2016), Terror Billy (Wolfenstein II: The New Colossus) et le Panzerhund (Wolfenstein The New Order)Les boites:Dans l'ordre: Heretic II __ Quake III Arena, Quake Ultimate, Quake III Gold, Quake 4 + Edition Spécial __ Ennemy Territory: Quake Wars + Edition Collector, Quake Champions __ Return To Castle Wolfenstein + Edition Collector, Wolfenstein (2009), Wolfenstein The New Order + Occuped Edition + Steelbook (celui sans nom), Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus + Welcome to America + Steelbook __ DOOM Collector's Edition, DOOM 3, DOOM 3 Resurection of Evil, DOOM 3 BFG Edition, DOOM (2016) + Steelbook __ Rage Anarchy Edition __ Singularity (J'ai mis ce jeux là car Raven Solf. à dev Wolfenstein 2009 et Quake 4 donc bon ^^).