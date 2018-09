Bonjour à tous ! Voila j'ai besoin de votre aide ! Par contre si j'ai pas le droit de poster ce type d'article, dite le moi dans les commentaires, pour que je supprime ce dernier. J'ai un petit probléme sur ma wii hacké. En effet, j'aimerais que plutot passer par THC pour utiliser fceugx, d'avoir sa chaine dédiée. J'ai installé via le channel installer publié sur le github du dev. Cependant, quand je lance l'émulateur, je resque bloqué sur l'écran de chargement de l'émulateur. Si des gens peuvent m'aider, merci d'avance ;-)

posted the 09/02/2018 at 09:37 PM by zekura