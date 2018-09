Bon, ce n'est pas la game qui me met a mon avantage, j'ai vraiment mal joué mais heureusement que mes coequipiers ont assurés. Ce mode va etre kiffant pour les fans de la licence....reussir un come back a 75-23, j'ai pour habitude d'etre optimiste mais la, j'allais abandonné

Like

Who likes this ?

posted the 09/02/2018 at 09:23 PM by infel2no