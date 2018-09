Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Avant-hier, Monolith Soft. a partagé une vidéo, des images et des détails sur un élément clé du "nouveau" système de combat dans le jeu Xenoblade Chronicles 2 : Torna ~ The Golden Country. Comme présenté lors du Nintendo Treehouse Live à l'E3 2018, le Pilote et ses Lames peuvent participer à la bataille. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière, et il est possible de basculer entre les deux.En changeant de personnage, un Art se déclenche : il peut être utilisé pour infliger des dégâts aux ennemis, mais aussi pour récupérer des HP, entre autres.Chaque personnage et chaque Lame possède son propre Art, avec son propre effet. Savoir quel Art utiliser, et quand, sera la clé pour gagner le combat...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1035429297077477377