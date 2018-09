s'est montré à l'occasion de la PAX West, durant un panel très Sci-Fi ! On peut donc voir la création d'un grand niveau servant de champs de bataille pour du mecha. Les 2 devs deontet la création d'assets, logiques, IA peut de temps avant le panel certains pendant le salon même. J'imagine pas ce qu'on verra avec des gros projets de plusieurs jours, semaines voir moisEt bonne nouvelle sur le développement, le studio mène actuellementpour la première fois laissant des personnes hors du studio utiliser les outils de créations. La beta ne devrait donc plus tarder et donc la sortie (believe)