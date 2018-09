L'Otaku et sa Mère

Et voilà une nouvelle vidéo réaction, cette fois çi à du jeu video, avec les trailer du PC gaming show 2018 que je n'avait pas encore montré à ma mère.

Alors pourquoi maintenant, ben, comme je le dit dans la video, le Tokyo game show arrive, ce sera donc une préparation.

Et Pourquoi la conférence PC? Tout bêtement car Moumoune est un joueuse PC et que vu que c'est une conférence méconnue, il est possible que vous ne connaissiez pas nombres de titres qui y ont été dévoilé.







Lors de la suite de la réaction, je mettrait les trailer en grand et nous en petit, j'ai oublié de changer les réglages par rapport à la video de réaction crunchyroll.



