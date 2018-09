Days Gone aura droit à sa version collector et je pense que la statue qui sera disponible s'offre enfin un visuel.Pour le moment, rien d'officiel pour le collector, mais la statue ressemble bien à une statue de collector.Elle ressemble même à celle de God of War, avec la hache et le sang qui gicle!!Reste plus qu'une confirmation pour bientôtEn tout cas, le jeu donne carrément envie.Un artbook est disponible en préco pour 36.98€Par Dark Horse184 pagesUniquement en AnglaisJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Art of Days Gone 36.98€ Life is Strange: Welcome to Blackwell Academy 36.09€