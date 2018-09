J'ai pris hier le jeu Dragon Quest XIDont voici quelques Images du début prises sur ma Ps4 :J'aurais préféré le faire sur 3DS. Après, je vais le faire sur ce support, et si j'adore, je le reprendrais plus tard, à sa sortie en 2024, sur Nintendo Switch...Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 09/02/2018 at 01:24 PM by link49