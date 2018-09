Date de sortie : 12 octobre 2018

Le jeu sera sous-titré en français / doublage anglais.

Prix : 49,99 € (Boîte) / Taille du jeu : 2,4 Go



Tout d'abord, il faut savoir que Final Remix contient un nouveau scénario considéré comme un épilogue inédit (où l'on saura ce qui est arrivé aux protagonistes, et où l'on rencontrera de nouveaux Reapers ainsi qu'une mystérieuse jeune fille qui apparaît à la fin de la première bande-annonce), des graphismes en haute résolution (les personnages, les décors et d'autres éléments ont été retravaillés pour offrir des visuels très détaillés) de nouvelles musiques arrangées et des chansons inédites composées par Takeharu Ishimoto, des voix et effets sonores en très haute qualité ainsi que d'autres éléments inédits qui n'étaient pas présents dans la version d'origine sortie en 2007 sur DS. Concernant les musiques, il faut savoir que les versions longues seront désormais incluses. De plus, on pourra choisir la bande-son d'origine et changer la difficulté des combats dans le menu principal. De nouveaux Noises / Échos (les ennemis du jeu) et un total de 300 pins seront aussi de la partie pour correspondre au scénario inédit.Les développeurs ont bien sûr pris en compte les commandes tactiles traditionnelles de la version DS pour le jeu en mode portable. Il sera également possible de jouer avec les deux Joy-Con pour essayer un style de combat inédit. On pourra même jouer en coopération avec un autre joueur en local en lui passant un Joy-Con. Cependant, les contrôles au curseur (grâce au pointeur du Joy-Con droit avec sa caméra infrarouge) seront compatibles uniquement en mode sur table et téléviseur.