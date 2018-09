Voici tout d'abord des Images du jeu Anthem :Durant la PAX West, BioWare a annoncé qu'une Démo du jeu sera disponible à partir du 01 février 2019. Ils ont également préciser que ce sera effectivement une Démo complète pour le jeu, et pas simplement une simple Bêta. Des tests en ligne auront lieu d’ici à la publication de cette démo. De plus, cette Démo sortira simultanément sur Ps4, Xbox One et PC. Pour y participer, il faudra soit réserver le jeu, soit être abonnés aux EA Access et Origin Access Premier. Pour rappel, le jeu sortira le 22 février 2019...Source : https://www.dualshockers.com/anthem-demo-bioware-release-date/