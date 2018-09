Voici une Information concernant le jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle :Davide Soliani a confirmé sur son compte Twitter que le jeu a dépsasé les deux millions de vente dans le monde. Les ventes ont du être relancé avec la sortie de la version Gold du titre. Reste àvoir si ce succés permettra de sortir une suite...Source : https://nintendosoup.com/mario-rabbids-kingdom-battle-sells-over-2-million-copies-davide-soliani-shaves-his-beard/

