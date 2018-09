https://www.watchisup.fr/compte-a-rebours/jeuxvideo/sortie-de-resident-evil-2-remake-2019-01-25-00-00 Je vous laisse le lien, avec le compte a rebours, comme ça l'attente sera plus longue. Avoué, jolie clin d'œil n'es ce pas ? Les comptes a rebours a la fin des Resident Evil tout une époque. Petite anecdote, a chaque fois je stressait comme un malade en voyant, défilé le time, mais en vrais, a chaque fois y restait pas mal de temps. J'espère que celui du remake sera plus serré, histoire de bien balisé.

posted the 09/01/2018 at 08:43 PM by biboys