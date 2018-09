Indulgence pour ce mini article fait sur smartphone. Juste pour dire à tout ceux qui se sont inscrit à la bêta, qu’il est temps d’en profiter ! J’y joue sur iphone X; c’est un peu flou et ça tourne en 30 fps sans ralentissement. J’espère qu’il sera en 60 fps dans la version finale!Ps: l’appli s’appelle « sky gold » après download... Peut etre n’y a t’il aucun espoir pour le 60 fps

posted the 09/01/2018 at 08:01 PM by akinen