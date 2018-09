Bonjour à tous.

J’ai profité de l’offre PSN+ pour télécharger Destiny2.

Je ne l’avais pas acheté à l’époque (trop de jeux) mais j’ai hâte de retrouver Bungie.



J’ai beaucoup soudé le 1 (avec certain d’entre vous)



Est ce que des choses sont transférer entre le 1 et le 2?

Cela passe par la sauvegarde ? Ou c par le PSN et le compte Destiny?



Je m’explique, j’ai plus les jeux et de sauvegarde du 1 sur la console (j’ai acheté la Pro depuis).

Mais j’ai toujours le même compte PSN