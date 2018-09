Voici les jeux que je vais prendre en setembre :Ma 3DS acueillera un jeu, en espérant que Yo-Kai Watch suive.Ma Xbox One acceuillera elle aussi un jeu, en attendant les sorties d'octobre.Gros mois pour la Ps4, avec trois jeux.Le jeu que j'attends le plus, vu que j'ai adoré le jeu de base...Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 09/01/2018 at 03:39 PM by link49