Salut l'équipe,

Je viens vous demander un ptit retour sur 2 machines qui me font hésiter pour mon futur achat. Je viens de me prendre une ptite tv 4k et j'aimerai en profiter pour mes jeux, mais j'avoue j'hésite pas mal entre les deux. Ps4 pro ou xbox one x ? Je précise que j'ai déjà les 2 consoles de salon c'est juste histoire de voir un ptit gap (ou pas..) sur ma nouvelle tv !

Vos avis m'intéressent vraiment sur l'une comme sur l'autre donc merci pour vos retours !