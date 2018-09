Hello Gamekyo,C'est grâce aux données de jeux offertes par Santa Monica hier qu'ont pourrait donc estimer le nombre d'exemplaires vendus pour leur dernier titre.493,240 joueurs auraient donc "platiné" ce God Of War (et ce seraient connecté au moins une fois en ligne pour transmettre l’information).Et c'est via un simple calcul qu'on peut donc obtenir le nombre total de personnes ayant obtenu ce trophée.D'après les données du PlayStation Network accessible à tous, 5,4% des joueurs de God of War ont eu ce fameux trophée de platine.Le nombre de joueurs au total qui ont eu le jeu et qui ce sont connecté au moins une fois au Playstation Network sont donc de 9,134,074 joueurs.Nous pouvons imaginer que des exemplaires ce seraient vendus via le marché de l'occasion. Mais dans ce cas, on peut difficilement penser que ce soit le cas pour 1 million d'exemplaires voir plus. Et 8 millions, ça reste énorme pour cette licence et en si peut de temps (4 mois).Bref, Kratos et Atreus surfent sur le succès alors que l'année n'est pourtant pas terminée.