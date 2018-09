C'est un jeu de survie développé par Granzella et édité par Bandai Namco Entertainment: le joueur incarne un survivant dans une ville ravagée par des combats de monstres géants issus de franchises telles que Godzilla, Ultraman, Gamera, Patlabor et Neon Genesis EvangelionUn jeu d'action-aventure développé par GranzellaCet opus vous mettra dans la peau d'une jeune personne qui se rend en métropole pour passer un entretien d'embauche. Pas de chance, un terrible séisme va sévir dans la ville qui va s'effondrer et vous obliger à survivre au beau milieu de ce champ de ruines.Un jeu d'action édité par Bandai Namco Games. Adapté d'un animé dont le synopsis est le suivant: Dans un monde uchronique, les lycées de jeunes filles se trouvent sur d'immenses villes-navires, isolées des terres et ne s'amarrant que rarement au continent.La jeune Miho Nishizumi souhaite échapper à une tradition familiale qui lui déplait, l'art du tank (panzerfahren) dont sa mère et sa sœur sont des championnes reconnues avec un style propre, ainsi qu'elle-même jusqu'à un tragique accident l'année précédente. Sous la pression de ses 2 nouvelles amies et du conseil des étudiantes, elle se replonge dans cet univers palpitant et avec quelques camarades, elles restaurent quelques vieux chars d'assaut et se lancent dans une compétition nationale dont l'enjeu va bien au-delà de leurs attentes...Un jeu de rôle tactique avec des éléments d'un jeu de sandbox développé et publié par Nippon Ichi Software.Un jeu vidéo de simulation développé et publié par Bandai Namco.Je joueur incarne une nouvelle fois un jeune producteur qui a pour but de s'occuper des idoles de 765 Production.