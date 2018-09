- hello, une nouvelle interview sur Resident Evil 2 Remake et petite douche froide, en ce qui me concerne...



https://www.google.fr/amp/s/metro.co.uk/2018/08/30/resident-evil-2-remake-hands-on-preview-and-interview-scary-zombies-is-one-of-the-key-aspects-were-pushing-7897243/amp/



Je sais pas trop comment je doit le prendre, mais voilà tout était bien partis, nouvelle énigmes, nouveaux lieux etc, apparemment pas de nouveau ennemis...



Dans le remake du premier ont avait eu droit a lisa, aux crimson head, je ne comprend pas trop car capcom dit vouloir surprendre, même les fans, quoi de mieux que de nouvelles créatures ? Pour le coup je suis surpris mais dans le mauvais sens...



Je me dit dans un sens c'étais légitime, dans le premier, le bestiaire étais beaucoup moins variés, le 2 est déjà très variés, mais quand même.



Votre ressenti à vous ?