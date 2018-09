Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence par le Trophée aide Rathalos. Une fois invoqué, ce monstre apparaît et déploie ses ailes pour réaliser une puissante attaque. Le Rathalos peut souffler du feu et son cri peut étourdir les Combattants.Passons au Stage du jour, l'Hôtel de ville de New Donk City. Ce stage est inspiré de la ville de New Donk City du jeu Super Mario Odyssey. Lorsqu'un combattant touche un musicien, les notes de son instrument s'ajoutent à la musique de fond. La maire Pauline y fait également une apparition.Passons ensuite à l'arrangement rythmique signé Shota Kageyama "Yoshi's New Island – Main Theme".Le Combattant Ness possède toute une panoplie de coups : des attaques psychiques de longue portée appelées "PSY" et des attaques plus rapprochées où il se bat à l'aide de sa batte et de son yo-yo. Ness peut également exécuter une attaque guidée, PSY Tonnerre, qui le projéte comme une fusée et qui peut l'aider à revenir sur l'Arène.Le Combattant Peach est LA princesse par excellence. Ellle peut exécuter de puissants coups de pied aériens. En utilisant son attaque spéciale basse, elle ramasse des légumes qu'elle utilise en projectiles. Elle peut déterrer parfois un Bob-omb.Enfin, le Combattant Wolf est le leader de l'équipe de mercenaires Star Wolf. Il est de retour après 10 ans d'absence. Il utilise ses griffes acérées pour exécuter ses attaques sauvages, et son Smash final est une attaque dévastatrice avec toute la Team Star Wolf. Si Fox ou Falco sont présents, vous profiterez d'une ligne de dialogue unique...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1035333599661379584