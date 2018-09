Et oui ! Et j'assume complètement ! Devant God of War , Monster Hunter World et DBFighter Z !Voici les 3 élus , je sais pas encore les classé dans quel ordre , donc je vais les mettre en fonction de leurs date de sortie !Franchement super jeu , Ost , gameplay , histoire touchante , durée de vie ,pixel art de toute beauté , j'ai direct accroché , a point d’enchaîner les face A , B , et quelques C , avec pratiquement toutes les fraises en poche ! Bref , pour ceux qui ne l'ont pas encore fait , je vous le conseil disponible sur tous les supports en + il me semble , donc pas d'excuse !Bon , celui la on va pas ce cacher , je l'attendais depuis tellement longtemps ! J'ai vu arrivé la version PC , et tous les avis ultra positif , mais j'attendais la version Switch , souvent reculé ... Mais elle est enfin arrivée ! Et quel jeu bordel , muni de tout les DLC sorti entre temps , une grosse durée de vie , une DA sublime , une ambiance unique , bref , si vous aimer les Metroidvania , et Dark souls , ce petit mélange des 2 genre est fait pour vous !Celui la est fraîchement sorti ( mois d’août ) , fait par des petits Français de Bordeaux il me semble , et pareil quel jeu ! Un mélange de Roguelike et Metroidvania , super prenant ! On enchaine les runs , on progresse , on pleurs , mais on kiff ! Un gameplay du tonerre , une belle OST , une DA plutôt cool , une difficulté diabolique ! Bref bravo au petit Français qui on sortie cette pépite ! Je vous le conseil forcément !Donc voilà pour le moment mon top 3 de l'année ! Je voulais faire un article , car avec tous ce qui arrive prochainement (Tomb Raider ,Spiderman , DQ 11 , Forza Horizon 4 , Red Dead 2 , Smash Bros ultimate ...) j'ai bien peur que ce top soit chambouler , je compte pas aussi les jeux Xbox One que j'ai eu récemment , car ils sont pas sorti en 2018 , a part Sea of Thieves que je mettrais en meilleur jeu multi-joueurs de cette année.Sinon arrive derrière ce top , God of War ( énorme ) , Monster Hunter World , ( énorme aussi , mais trop facile comparé au précédant ) et DBFighter Z .Voilà et vous pour le moment , ça donnerait quoi votre top 3 ???