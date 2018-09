Voici les trois prémices disponibles depuis le lancement de world of warcraft battel for Azeroth.



Jaina Portvaillant.







Le prémices de Jaina nous raconte la trahison de celle-ci à la bataille de Théramore et son inaction qui mène à la mort de son père.



Prémices : Sylvanas







Rien n'est certain dans une guerre. En une fraction de seconde, une seule action peut déterminer de la victoire ou de la défaite. Pour Sylvanas Coursevent, chef de guerre de la Horde, la guerre l'a souvent amenée à faire face à ce moment singulier, dont celui qui va changer le cours de l'histoire sur Azeroth.



Prémices : Reine Azshara







Que feriez-vous pour sauver tout un peuple ? C’est au fond de l’océan que la grande reine Azshara trouvera ce dont elle a désespérément besoin : une chance à saisir.

