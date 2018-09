Voici une Information concernat le jeu God of War sur Ps4 :Depuis sa sortie au printemps dernier, le jeu God of War a non seulement livré aux joueurs une histoire captivante, mais a aussi lancé un nouveau système de combat pour la série. Maintenant que le jeu est sorti depuis quelques mois, Sony Santa Monica Studio a examiné de plus près certains des choix des joueurs. L’infographie ci dessus présente des statistiques intéressantes sur le jeu. On y apprends quelles sont les améliorations et capacités les plus populaires que les joueurs utilisent au combat, ainsi que les armures les plus populaires pour Kratos et Atreus. On a aussi des données sur les combats très difficiles contre les Valkyries, avec des données sur le nombre de fois où les joueurs ont essayé d’affronter, et échoué, l’un des adversaires les plus difficiles du jeu, Sigrun. Enfin, on connait le nombre exact de joueurs qui ont obtenus le Trophée Platine...Source : https://www.dualshockers.com/god-of-war-ps4-combat-infographic/