Le dimanche 26 août marquait la Journée nationale du chien aux Etats-Unis. Pour marquer cette date, Square Enix et Microsoft ont créé une Xbox One X collector sublime et unique au monde de 1TB.Une console accompagnée d'une manette assortie ainsi qu'une copie digitale de Shadow of the Tomb Raider.L'intégralité de la somme recueillie sera reversée à l'association Best Friends Animal Society, qui espère arrêter l'euthanasie d'animaux de compagnie (lorsque les chenils et centres d'accueil sont pleins par exemple).Sur eBay, les enchères ont débuté le 28 août dernier à 21h (heure de Paris) à 1000$. Le prix s'est rapidement envolé pour atteindre la somme de 7600$.Les enchères sont loin d'être finies puisque les intéressés ont jusqu'au mercredi 5 septembre, 15h, pour faire parler leurs offres.Pourquoi quand ils font des Customs serieux, c'est jamais pour le grand publique ?!!