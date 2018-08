L'équipe de LEGO à construit une réplique taille réelle et qui roule de la Bugatti Chiron en brique LEGO.Il a fallu pas moins d'1 million de briques LEGO, pour construire cette magnifique voiture et plus de 13 438 heures.Plus de 349 références ont été nécessaire pour réaliser cette voiture et le tout sans aucune pointe de colle.Mais ce n'est pas fini, le plus impressionnant reste quand même l'intégration de 2 304 moteurs LEGO Power Functions, 4 032 roues dentées LEGO Technic, ainsi que 2 016 essieux transversaux LEGO Technic, afin de faire rouler la voiture.Elle peut rouler jusqu'à 30 Km/hUne voiture qui coute aux alentours de 2,5 millions de dollarsLa réplique de la Bugatti Chiron est disponible pour 327€J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Lego Technic - Bugatti Chiron - 42083 - Jeu de Construction [Edition Deluxe] 327€ Lego Technic - Porsche 911 GT3 RS - 42056 - Jeu de Construction 229€ Lego Ideas TRON : L'Héritage - 21314 - Jeu de Construction 34.99€