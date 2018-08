Voilà j'avais déjà fais un article sur mon expérience de Hungering Deep et c'est avec un peu de retards que je vais vous raconter celle sur Cursed Sails la 2ème campagne en direct de Sea of Thieves.Donc avant de parler de Cursed Sails il faut remonter quelques jours avant. La vendeuse d'armes de Golden Sand Outpost qui se nomme Wanda à été mystérieusement frappée par une malédiction et se transformait peu à peu en squelette ainsi que Salty son assistant qui est venu créé les boulets maudits lui fût changer en perroquet squelette.Wanda à mystérieusement disparût et c'est sa soeur Wonda qui tient la boutique, elle nous explique que Wanda aurait disparût. Dans le shop il y a quelques éléments à inspecter, une lettre de Salty qui parle de faire fortune et un collier qui protège des malédictions semble avoir été abandonné. En sortant on voit des empreintes de pas, il s'agît évidemment de celle de Wanda qui se dirigent vers la plage et disparaissent dans la mer.En parlant à la charpentière, elle nous apprend qu'autres fois Salty vivait sur Crescent Isl.Et effectivement on retrouve Salty pêrché sur un tonneau, il nous raconte qu'il préparait quelque chose sur Mermaid’s Hideaway mais c'était assez confus.Direction Mermaid's Hideaway et là nous nous trouvons le journal de Wanda près d'un feu de camp. Wanda raconte qu’elle a trouvé un canon englouti capable de donner l’ivresse à ceux qui le touchent, à les affaiblir ou à les enrager… Avec ces informations, vous pouvez continuer le voyage sur Thieves’ Haven.Sur Thieves'Haven on n'y trouve un autre journal ou Wanda qui nous apprend qu'elle déteste son nom...elle explique également quelle avait trouvé quelque-chose et qu’elle a voulu écarter Salty pour en tirer tout le profit. Ses écrits semblent de plus en plus confus, et on comprend finalement que Wanda s’est transformée en squelette.Ensuite nous partons direction The Sunken Grove pour trouver le dernier journal de Wanda et là nous apprenons qu'elle a changée son nom en Capitaine Warsmith. Sa façon d'écrire à également changée elle montrent sa haine envers les Avants-postes et ses habitants.Une fois avoir trouvé tous les journaux nous retournons voir Salty sur son île, la mémoire lui revient et il nous explique qu'il avait un laboratoire secret avec Wanda sur Wanderers Refuge.Une fois avoir trouvé l'entrée ( qui n'est pas évidente) nous arrivons dans le laboratoire secret de Salty et Wanda on y trouve encore quelques objets à inspecter et un code maudits de pirates.Voilà j'ai un peu résumé brièvement l'histoire. Comme Hungering Deep on a mis 3 heures et demi a la faire. Mais c'est vraiment des types de quêtes intéressant en Coopération, il y a de la réflexion car les indications ne sont jamais claire, c'est bien écrit et à la fois on n'y trouve de la cohérence et le monde évolue car Wanda ou plutôt Capitaine Warsmithon ne sait toujours pas ce quelle devient et sa soeur garde encore la boutique ( mais je pense que cette quête fait référence à Pirate des Caraïbes pour moi ce quelle a trouvé c'est le collier et en trouvant ce collier elle à réveillée les morts. et tous ceux qui touchent ce collier son maudit et se transforme en squelette )Cette fois c'était assez calme on a fait la quête mais il y a pas eu d'événements comme des joueurs qui nous attaquent...on a juste eu 2-3 rencontres amicales en 3 heures. Vous allez me dire mais les navires squelettes dans tout ça ? Et bien on en a pas croisé un seulEn fait cette fois ils ont fait une petite histoire pour ceux qui voulait un peu étendre le Lore du jeu et un événement pour les navires squelettes qui n'a pas de narration. Evidemment après avoir terminé la petite histoire on est aller farmer les navires squelettes et on a fait pleins de rencontres avec le système d'alliance qu'ils ont intégré...puis on trahissait nos alliés c'était assez drôle et parfois on nous trahissait nous aussiBref voilà j'ai trouvé un résumé en vidéo pour tout ce beau merdier