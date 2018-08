Voici le résumé d'infos du panel PAX pour Devil May Cry 5:- Huit Devil Breaker furent dévoilé. Qui varie extrêmement le gameplay.- Les devs étaits trés heureux de la réaction au trailer E3- Les retours de la démo Gamescom furent extremement positives.- Itsuno (Directeur) est extrêmement impliqué dans le jeu, de l'histoire, événements jusqu'au gameplay, il est impliqué dans chaque aspect du développement du jeu.- Le personnage favori d'Itsuno est Vergil, Itsuno a participé dans le développement de DMC 1 et 2, mais le Vergil que tout le monde kiffe n'est apparu que dans DMC3 dont la team fu dirigé par Itsunu. Il a de trés bon souvenirs en créant ce personnage.- Le personnage favori de Matt (Co-producteur) est Dante.- Le personnage favori d'Okabe (Producteur) est Nico, il aime le perso car à première vu ils (les devs) y étaient appréhensives, après qu'ils fait le jeu plusieurs fois ils ont fini par vraiment l'apprécier.- Concernant le développement de Nico, Nero aime Kyrie et veut la protéger, cependant Itsuno voulait un autre perso qui sort avec Nero et interagi avec lui. Nico est habillé en blouson quand elle travailles sur des armes, et l’enlève quand elle se détend,ou n'est pas en plein travail. Son modèle de visage est par Emily Bador.- Confirmation de Mode Photo, Gallery, ainsi qu'un mode entrainement.- Ils conseille les gens de la PAX de pas se faire toucher s'il veulent faire le rang S.- Il confirme aussi que 2 endroits dans la démo posséde des orbs rouges cachés.- Y'aura plus d'infos sur Dante au TGS, et un peu plutard concernant le mystérieux troisième perso.- DMC5 posséde beaucoup de détails que les fans vont reconnaitre et vont apprécier. Cepandant le jeu est trés comprehensible pour ceux qui n'ont jamais fait un DMC.- Il y'a un mode spécial pour résumé tout l'histoire de la saga DMC pour ceux qui n'ont jamais fait un DMC.Wallepaper represenant Nero avec les huits Devil Breakers presenté à la PAX: