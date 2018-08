C'est le premier truc que je me suis dit après avoir terminé Hellblade: Senua's Sacrifice.Un personnage avec des troubles mentaux et psychotiques qui est quand même un sujet assez lourd pour ce genre de média. Le tout dans une ambiance nordique... Il y avait de l'idée !Graphiquement le jeu est vraiment très beau (Je l'ai fait sur Xbox One X) en plus d'avoir une direction artistique propre. La bande son est trés belle également. (Le theme de finUn gameplay simple et efficace, un scénario et une mise en scène maîtrisé. Voila tout ça pour dire que le jeu n'a pas beaucoup de défaut a mes yeux.Que dire de plus ? Si ce n'est vivement le prochain jeu du studio.