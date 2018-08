Voici une Information autour du jeu Spider-Man sur Ps4 :Depuis quelques jours, une polémique circule sur un possible downgrade. Selon James Stevenson, la différence est du au fait que le soleil n'est pas au même endroit, et que du coup, les ombres ont changé de place. La vidéo où est issue la comparaison est selon lui trop compressée, réduisant donc les détails. Il ajoute que le rendu est excellent en pleine résolution. Même constat pur un supposé downgrade sur les costumes. Là aussi, ceci est simplement du à l'éclairage et à la compression de la vidéo. Pour les effets au niveau des flaques d'eau, il précise que c'est juste une question d'éclairage, ainsi qu'un choix artistique et de design. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://www.dualshockers.com/marvel-spider-man-no-downgrade/