On cross-platform, our way of thinking is always that PlayStation is the best place to play. Fortnite, I believe, partnered with PlayStation 4 is the best experience for users, that's our belief.



But actually, we already opened some games as cross-platform with PC and some others, so we decide based on what is the best user experience. That is our way of thinking for cross-platform.

I think competition is always good. Healthy, fair competition is always good for the industry and growth.



I think competition with Nintendo and Xbox is a healthy situation.

On ne sait pas trop pour quelle raison Fortnite serait meilleur sur PS4 qu'ailleurs, mais le CEO de Sony semble penser que c'est le cas. Sur la question du crossplay, il déclare :Et à propos de la concurrence :Jouer avec vos amis PlayStation si vous êtes un joueur Xbox / Switch, ce n'est visiblement pas pour maintenant.