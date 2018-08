Salut à tous !Je passais par là pour savoir si certaines personnes sont intéressées par :- Danganronpa v3 PS4 en très bon état- Destiny Collection PS4 neuf sous blister- No More Heroes 2 Wii en très bon état- MadWorld Wii en très bon état- Far Cry 5 PS4 en très bon étatPréférence pour la vente directement sur Paris.Venez en pv pour plus d'informationsMerci à tous et à dimanche pour notre rdv hedbo