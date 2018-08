Voici une Information concernant un jeu paraître sur Nintendo Switch, The World Ends With You - Final Remix :Il semblerait que le Nintendo Switch Pro Controller ne soit pas compatible avec le titre. En effet, la page officielle coréenne du jeu mentionne explicitement que la seule manette prise en charge est le Joy-Con, tandis que la page japonaise ne fait aucune mention du support du Nintendo Switch Pro Controller. En règle générale, les jeux compatibles avec cette manette ont cette fonctionnalité affichée dans leurs listes de boutiques en ligne respectives. Le jeu The World Ends With You - Final Remix est donc le deuxième titre majeur de cette fin d'année à ne pas prendre en charge le Nintendo Switch Pro Controller, l'autre jeu étant Super Mario Party. Pour rappel, le jeu sortira le 12 octobre prochain...Source : https://nintendosoup.com/the-world-ends-with-you-final-remix-will-not-support-the-pro-controller/