A la gamescom, Bandai Namco a annoncé Bless Unleashed, son tout premier MMORPG free-to-play console. N'espérez cependant pas y jouer sur PS4, ce dernier n'a été annoncé que sur Xbox One (pour l'instant).



Développé par Round 8 Studio de NEOWIZ, Bless Unleashed invitera les joueurs et joueuses à devenir le plus puissant des héros, en terrassant des monstres et dieux épiques dans un monde persistant dynamique.



« Grâce à une mécanique de combat poussée, à la personnalisation des joueurs et aux modes multijoueur coopératif (PvE) et compétitif (PvP), il existe une quantité infinie de contenus et de possibilités pour encourager l’engagement des joueurs. », tease l'éditeur dans un communiqué.