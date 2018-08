Voici une Rumeur concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Nintendo et Blizzard n'ont pas encore dévoilé la date de sortie du jeu Diablo III : Eternal Collection sur Switch. Cependant, il se peut qu'elle ait été dévoilée par une publicité en ligne :Comme on peut le voir, elle indique une date de sortie pour le 21 décembre 2018. En attendant une confirmation...Source : https://www.gonintendo.com/stories/317018-rumor-diablo-3-eternal-collection-launching-on-dec-21st-2018

posted the 08/31/2018 at 01:00 PM by link49