Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo a ajouté des images pour ce qui semble être les manette NES et SNES compatibles Nintendo Switch. Voici à quoi ressemblent ces icônes, aux côtés du Joy-Con et du Nintendo Switch Pro Controller :Avoir des images des contrôleurs NES et SNES peut indiquer que Nintendo prévoit de commercialiser prochainement des manettes NES et SNES officielles pour la Nintendo Switch. Il est aussi probable que les manettes se comportent un peu comme lesJoy-Con, donc qu'ils se connecteront en Bluetooth et seront sans fil. De plus, cela signifie également qu'il y aura des jeux SNES ajoutés au catalogue de jeux rétro dans le programme Nintendo Switch Online plus tard. Jusqu'à présent, 20 jeux NES ont été annoncés pour sortir en même temps que le service. Enfin, il est très peu probable que les dites manettes soient celles utilisées avec la NES Classic Edition et la SNES Classic Edition en raison de leurs ports propriétaires...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-could-be-making-official-nes-famicom-and-snes-controllers-for-switch/