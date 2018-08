- Nouvelles preview de biohazardfrance, comme d'habitude, attention ça spoil.



- Le lien ici : http://www.biohazardfrance.net



- Je retiendrais, niveaux gameplay, la possibilité de rechargé dans ça course.



- sacoches pour agrandir l'inventaire.



- Armes customisable, comme une cross d'épaule pour le lance grenade, meilleur trajectoire.







- Et niveau craft des munitions, ca parait plutôt poussé, on n'a vraiment le système de re3 nemesis, créé ces types de grenades, acide ex, une poudre blanche supérieure avec de la poudre noire, incendiaire ...