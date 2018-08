Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En 18 mois seulement, la Nintendo Switch a vendu plus de jeux au total que la WiiU sur ce marché en 5 ans. Reste à voir si elle peut doubler ou tripler ce score en fin de vie, surtout qu'elle va accueillir en fin d'année 4 gros jeux commercialement très fort : Super Mario Party, Pokemon Let's Go, Yo-Kai Watch 4 et Super Smash Bros. Ultimate...Source : https://www.gonintendo.com/stories/317024-japan-switch-surpasses-wii-u-s-total-retail-software-sales-in-j