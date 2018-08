France, 2018.





Face à l'incompréhension générale, Insomniac tente de rassurer un fan qui exprime son désarroi :









C'est apparemment le scandale du moment suret. Des membres auraient reporté des screens de la version finale de Spiderman, prochaine exclue du japonais Sony, fuitée il y a peu.Alors que l'on croyait cette pratique révolue, c'est avec amertume que de nombreuses personnes sur Reddit et Twitter s'indignent de son retour.Si ces imagess'avèrent être vraies, il sera de bon ton de ne pas considérer pour acquis les précédentes et prochaines présentations vidéo-ludiques de la firme japonaise, afin d'endiguer et tempérer d'avance l'excitation palpable dans les chaumières des familles de France.